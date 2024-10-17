Ротенберг: «Каждую игру можно сравнить с походом в лес где могут быть волки и медведи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу на ЦСКА (5:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«ЦСКА — очень сильная команда. Мы с огромным уважением относимся к каждой команде. Можно сравнить с группой мужиков, которая идет в лес на охоту. И так каждая игра: мы собираемся в лес группой мужиков. У нас суровые мужики в команде. В лесу может произойти все что угодно. Не имеет значения, с кем мы играем. Всегда готовимся к походу и идем в лес мужественно, и понимаем, что где-то могут быть волки, медведи и так далее», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА одержал третью победу подряд. Команда Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».