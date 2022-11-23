Ротенберг рассказал о трансферных планах СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о трансферных планах команды.

— Рассматриваете усиление обороны в связи с уходом Алекса Гранта?

— Конкуренция — двигатель прогресса, ничего не исключаем. Но если наши молодые ребята переигрывают опытных, это нас радует. Все получают шанс — не смотрим на возраст и фамилии. Даем играть тем, кто побеждает во внутренней конкуренции. Все возможно, но мы очень довольны нашими молодыми ребятами, которые сегодня обыграли сильнейшего соперника. Работаем по факту и по ситуации.