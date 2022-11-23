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Сегодня, 00:40

Ротенберг рассказал о трансферных планах СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о трансферных планах команды.

— Рассматриваете усиление обороны в связи с уходом Алекса Гранта?

— Конкуренция — двигатель прогресса, ничего не исключаем. Но если наши молодые ребята переигрывают опытных, это нас радует. Все получают шанс — не смотрим на возраст и фамилии. Даем играть тем, кто побеждает во внутренней конкуренции. Все возможно, но мы очень довольны нашими молодыми ребятами, которые сегодня обыграли сильнейшего соперника. Работаем по факту и по ситуации.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-tsska-priess-konfierientsiia-16/
ХК СКА
Роман Ротенберг
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