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12 ноября, 19:10

Роман Ротенберг: «Будем уделять больше внимания тому, чтобы каждый наш хоккеист играл на своих сильных сторонах»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2) рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

— Можете сказать, кто из травмированных игроков в ближайшее время вернется из лазарета?

— Мы же не хотим помочь нашему уважаемому сопернику — минскому «Динамо». Не хотим раскрывать все карты. Серьезный соперник с канадским тренерским штабом, они готовятся. Зачем раскрывать секреты? Изменения будут. Могу точно сказать, что мы станем сильнее. С точки зрения всех позиций. Мы планируем и рассчитываем наши силы. Была возможность дать ребятам, которые остались в Петербурге, серьезно подготовиться к следующим матчам. Здесь вопрос всего — восстановления, лазарета. Будут позитивные моменты.

— Сегодня с Гусевым и Яшкиным вышел Глотов. Почему в этом звене довольно часто меняется центральный нападающий? Как оцените игру Василия?

— Надо отметить, что все эти ребята высокого уровня. У них есть определенная «химия». Это скоростные игроки, у них есть мастерство. Каждый хоккеист играет на своих сильных сторонах. Наша задача — дать им возможность сыграть на сильных сторонах. Сегодня мы увидели отличную игру всех звеньев без исключения. Будем уделять больше внимания тому, чтобы каждый наш хоккеист играл на своих сильных сторонах — и Гусев, и Глотов, и Яшкин, и Жафяров, и Воробьев, и Хайруллин, и остальные ребята. Все должны играть на сильных сторонах. По ходу этой серии мы многих потеряли. Но ненадолго. Мы их вернем. Ребята играют на пределе, с самоотдачей, ловят шайбу на себя. В этом смысле еще повезло. У некоторых были подозрения на переломы, на серьезные моменты. Слава богу, пронесло. Ждем всех обратно. В следующем матче будут играть сильнейшие.

— Марат Хуснутдинов продолжает метаться между флангом и центром. Где он должен играть в идеале?

— Там, где он приносит больше пользы. Это хорошая ситуация, когда мы можем использовать его везде. Он выходит и в большинстве, и в меньшинстве. Может сыграть в центре, слева и справа. Проблема, когда хоккеисты не могут сделать вираж налево или направо, а Марат может все. Он приносил пользу в центре — мы побеждали. Он приносил пользу с краю — мы побеждали. Хуснутдинов продолжит развиваться, мы работаем над этим. Он будет играть на своих сильных сторонах, как и все остальные наши хоккеисты.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-matchie-s-sibir-iu/
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ХК СКА
Роман Ротенберг
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