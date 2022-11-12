Ротенберг: «Тяжело сравнивать. Бедард — праворукий и канадец. Мичков — леворукий и наш. У каждого свой путь»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о прогрессе нападающего Матвея Мичкова.

— Оцените итоги поездки для Матвея Мичкова. Насколько ему удобно существовать в режиме между «СКА-Невой» и СКА?

— Любой хоккеист играет независимо от фамилии. Когда есть возможность дать шанс в основном составе — игрок получает этот шанс. Вне зависимости от драфтов, или других вопросов. Мы сосредоточены на своей игре и своей работе. Это касается всех. Для всех одинаковые правила и принципы. Неприкасаемых нет. Эта поездка показала, что мы идем вместе единой командой, единым кулаком. У нас все впереди. Если мы посмотрим на составы — как начинали сезон и как играем сейчас, то это разные ребята. Показываем прогресс. Мы хотели выиграть все матчи в этой поездке и были близки к этому. Переламывали каждую игру, забивали в каждой игре. Сегодня вели в счете, провели отличный второй период. В третьем просто играли в зоне соперника. «Сибирь», как и многие другие команды в КХЛ, — «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» — отлично играет в обороне. Наша задача — найти ключи и вскрыть эту оборону. Мы это не раз показывали. Идем вперед, начинаем с чистого листа.

— Соперничество с Бедардом идет Мичкову на пользу, или он не обращает на это внимания?

— Это хороший вопрос, но его лучше задать самому Матвею. Тяжело сравнивать. Бедард — праворукий и канадец. Матвей — леворукий и наш. У каждого свой путь. Мы много работаем с Мичковым, как и с остальными хоккеистами. Думаем, как можно улучшить его игру, как он может принести больше пользы команде. Есть юношеский хоккей, а есть взрослый. Переход из одного в другой — это очень тяжелый шаг для всех. Играть в юниорской лиге и играть в КХЛ — это разные вещи. Вы сами это видите и знаете. Все через работу и тренировки. Я уже приводил в пример Кирилла Капризова, который в возрасте Матвея вместо отпуска много тренировался. За счет этого стал одним из лучших игроков в мире. Таких примеров много и в нашей системе — Артемий Панарин и другие ребята, которые за счет своей работы вышли на новый уровень. Это называется выиграть борьбу с самим собой. Когда каждый наш игрок сделает это, пройдет через борьбу с собой, то мы покажем совершенно другой уровень. Это будет уже в следующей игре. Сейчас работаем так, чтобы улучшить все детали. У нас есть резервы и понимание, что делать дальше. Жизнь показывает нам путь, куда идти и как работать дальше. Думаем только о следующей игре. Делаем выводы и идем вперед.