Ротенберг — о возвращении на «СКА Арену»: «Каждую игру постараемся создавать праздник для болельщиков»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал возвращение команды на «СКА Арену». 17 декабря армейцы дома проиграли «Локомотиву» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Для меня это была игра практически через день. Ощущения замечательные. После игр сборной лед пришлось перезалить. Там не так все просто технологически, но мы перезалили лед. Я думаю, что в следующей игре лед будет еще лучше. Потому что там даже наращивают толщину льда не так просто. Физически невозможно было за сутки залить идеальный лед. Но все старались. Мы уверены, что лед будет только лучше. И мы в целом будем выглядеть лучше в следующей игре. Мы очень рады быть здесь, и мы очень рады, что у нас полные трибуны. Мы уверены, что на каждую игру мы постараемся создавать праздник для наших болельщиков», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

«СКА Арена» была сдана в эксплуатацию в 2023 году и вмещает 21 542 зрителя. В июне 2024 года на стадионе случился пожар, после которого он был закрыт на реконструкцию. СКА проводил свои матчи в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.