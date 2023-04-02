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Сегодня, 21:55

Ротенберг — о поражении от ЦСКА: «Игра шла до одной ошибки, мы ее допустили»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина — 2:3 3ОТ.

— Отличная боевая игра, матч плей-офф. Два сильных соперника, игра шла до ошибки. Ребята бились, старались, по самоотдачи нет вопросов. Игровой тонус вернули приходу игры. Но допустили на одну ошибку больше. Для нас все только начинается. Первый блин комом. Идем дальше

— Понимали, что далеко идет матч. Какие акценты делали, чтобы силы не кончились?

— Играли короткими сменами, старались взвинтить темп. Нужно больше голов. Была первая схватка, все только начинается. В длинных матчах идет акцент на быстрые смены. Еще раз скажу, игра шла до одной ошибки, мы ее допустили. Спишем на игровой тонус.

— Что произошло с Николаевым в третьем овертайме?

— Что-то было с лезвиями, это было и в других играх. Сменил лезвия, вернулся. Такое бывает. Гол нужно разбирать, чтобы такого больше не допустили, — передает слова специалиста корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

Второй матч в серии состоится в Санкт-Петербурге 4 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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Ротенберг о первом матче СКА против ЦСКА: «Не хочу комментировать судейство. У нас профессиональные арбитры»

Глотов прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
1 - 0
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
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2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
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4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
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0 - 4
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
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СКА – ЦСКА
 2 : 3 ОТ
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