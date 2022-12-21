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Сегодня, 23:36

Ротенберг — о поражении от ЦСКА: «Ребята чуть вышли из тонуса и это сказалось на реализации»

Ротенберг назвал причину поражения СКА от ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Московский клуб прервал семиматчевую победную серию команды из Санкт-Петербурга.

«В первом периоде показали свой лучший хоккей, создали очень много моментов, на сто процентов выполнили установку. Но в таких матчах надо забивать моменты, и над этим надо работать. Была пауза, ребята чуть вышли из тонуса, и это сказалось на реализации, в предыдущих матчах мы такие моменты реализовывали.

Во втором периоде сбавили обороты, потом поговорили с командой в перерыве. Третий период нам удался, наш воспитанник Зыков забил, мы гордимся этим. Дальше игра шла до ошибки, мы ее допустили. Ребята вернулись из сборной, там другая система игры. Им нужно время, чтобы вернуться к нашей системе. Разберем эти детальки, это наши лидеры, мы на них рассчитываем. Готовимся дальше, потом летим в Москву за реваншем», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

СКА находится на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 43 играх. 24 декабря команда дома сыграет со «Спартаком».

Источник: КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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