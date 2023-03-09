Ротенберг о победе над минским «Динамо»: «Соперник применял свои грязные канадские приемчики»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнюю победу над минским «Динамо» (6:3) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.
«Отдельная благодарность команде. Держали удар, все в крови. Соперник применял свои грязные канадские приемчики. Мы на это не повелись — на провокации ответили голами. Знаете, есть жизненные понятия, а есть правила игры в хоккей. Наверное, по правилам игры в хоккей в момент броска он ударил в лицо нашему игроку. Но он мог этого не делать. Он это сделал специально. И там получилось на тоненького. Вопрос жизни смерти. Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики. Нам не привыкать. Канадцы так играют. Но они тоже должны понимать, что есть какие-то правила. Почему когда наши игроки играют в НХЛ, то они себе такого не позволяют? Они сюда приезжают и играют близко к тому, что после них не просто можно здоровье потерять... Будем сильнее, будем держать удар», — сказал Ротенберг после матча.
В концовке второго периода матча СКА и «Динамо» защитник минчан Джозеф Душак попытался нанести бросок до сирены, но не попал по шайбе и угодил клюшкой в лицо форварду питерцев Марату Хуснутдинову, который лег под бросок.
СКА вышел вперед в серии — 3-2. Следующий матч между командами пройдет в Минске 11 марта.
|Западная конференция
|И
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|1
|СКА
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|50
|18
|105
|2
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|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
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|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
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|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
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|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
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|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
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|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|6 : 3