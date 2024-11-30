Ротенберг — о матче в Хабаровске: «Это была самая яркая игра между СКА и «Амуром» в истории»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от победы над «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 7:5 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Было ярко, с огоньком, было много классных голов. Ребята молодцы, хочу поблагодарить команду за самоотверженность, реализацию, отношение к голевым моментами. Пожалуй, это была самая яркая игра между СКА и «Амуром» в истории. Как смогли сыграть без удалений ? Совесть! Игроки нашли у себя совесть. Это поможет нам дальше и в сезоне, и в плей-офф», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ротенберга.

СКА набрал 42 очка в 32 матчах и располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 5 декабря команда Ротенберга дома сыграет против московского «Динамо».