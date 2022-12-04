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Сегодня, 21:17

Ротенберг — о матче с «Куньлунем»: «На третий период была установка «яйца в кулак — и на пятак»

Алина Савинова
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Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).

«Боевая игра. Соперник действовал в канадской манере, показал хороший пример, как можно добиваться результата, играть правильно, на гол. Нам сегодня пришлось преодолевать много сложностей. Ребята молодцы. Был серьезный разговор в раздевалке, и на третий период была установка «яйца в кулак — и на пятак». Ребята это выполнили. Хочу поздравить команду с победой, поблагодарить. Готовимся дальше — у нас очень важная следующая игра, и это придаст нам силы, энергию и эмоции на следующие матчи», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Ротенберга.

СКА с 65 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке (30 очков).

6 декабря команда Ротенберга встретится с московским «Динамо». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

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5 Динамо М 38 20 18 46
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8 Витязь 38 16 22 40
9 Северсталь 38 13 25 35
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