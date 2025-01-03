Ротенберг поздравил отца с днем рождения: «В каждой схватке на татами и в жизни он боролся до конца»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил с днем рождения своего отца Бориса Ротенберга, которому 3 января исполнилось 68 лет.
«Важный день для нашей семьи и для меня особенно — день рождения у моего отца, Бориса Романовича. Могу с уверенностью утверждать, что лучше всего характер человека видно в спорте. В каждой схватке на татами и в жизни отец боролся до конца», — написал Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.
Тренер отметил, что всегда мечтал быть похожим на своего отца — обладать такой же силой духа и крепостью характера, как и он.
«Он привел меня в спорт, что стало очень важной частью моего воспитания, а затем и всей жизни. Сейчас не могу представить себя вне спорта, без спорта — заслуга моего папы. Хочу сказать спасибо и за правильный пример перед глазами и за важные жизненные советы. С днем рождения! Оставайся таким же несгибаемым и пробивным, продолжай показывать то, что проявило в тебе дзюдо — характер невероятной мощи», — добавил специалист.
Борис Ротенберг является заслуженным тренером РФ. В настоящее время он занимает пост вице-президента Федерации дзюдо России. Также Ротенберг — президент и владелец футбольного клуба «Сочи» и руководитель гоночной программы SMP Racing.
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