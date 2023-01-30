Роман Ротенберг: «Я бы не сказал, что «Торпедо» — какие-то романтики. Романтика есть в забитых голах»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 Б).
«Тяжелая игра для нас. Дома мы обязаны выигрывать. Почти все игры выиграли, но январь — тяжелый месяц. Очень тяжелые соперники. Сегодня пошли составом, которые готовим на будущие игры. Через день у нас очень важная игра, а затем и в пятницу. Где-то потеряли игровой тонус, тяжело вошли в игру, пытались доварить в движении, в агрессии, в спортивной злости. Соперник сыграл хорошо, свежие ребята у них вышли, сыграли системно. Быстрые игроки соперника проявили сумасшедшее желание, поздравляю их с победой. Заработали очко, которое дорогого стоит.
Поговорили в раздевалке, обсуждали, что нужно улучшить в будущих играх, в плей-офф. Формируем состав на плей-офф, смотрим на каждого игрока, чтобы сделать выводы. Надо добавлять и возвращаться еще сильнее. У нас есть тактическая вариативность, но нам надо подтянуть игровую дисциплину, мы опять провели пол-игры в меньшинстве.
Ребята пластались и не пропустили в меньшинстве, но все же не полностью выполнили установку, не выполнили то, о чем мы договаривались. Лучшее меньшинство — игра без удалений!
Я бы не сказал, что «Торпедо» — какие-то романтики. Романтика есть в забитых голах. СКА и «Торпедо» на первых местах в лиге по этому показателю. В этом весь смысл хоккея, мы забиваем много, они забивают много, болельщикам нравится. Но в этом случае нет места авантюризму. Мы забили 200 голов, но сколько моментов мы упустили?» - цитирует тренера сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|43
|15
|91
|2
|Торпедо
|57
|37
|20
|78
|3
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|4
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|8
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|9
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|10
|Куньлунь
|58
|20
|38
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|58
|35
|23
|75
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Авангард
|56
|32
|24
|69
|6
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|7
|Адмирал
|57
|29
|28
|65
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|56
|25
|31
|57
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|31.01
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|31.01
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|31.01
|19:00
|
Северсталь – Металлург
|- : -
|31.01
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -