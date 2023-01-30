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30 января, 23:28

Роман Ротенберг: «Я бы не сказал, что «Торпедо» — какие-то романтики. Романтика есть в забитых голах»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 Б).

«Тяжелая игра для нас. Дома мы обязаны выигрывать. Почти все игры выиграли, но январь — тяжелый месяц. Очень тяжелые соперники. Сегодня пошли составом, которые готовим на будущие игры. Через день у нас очень важная игра, а затем и в пятницу. Где-то потеряли игровой тонус, тяжело вошли в игру, пытались доварить в движении, в агрессии, в спортивной злости. Соперник сыграл хорошо, свежие ребята у них вышли, сыграли системно. Быстрые игроки соперника проявили сумасшедшее желание, поздравляю их с победой. Заработали очко, которое дорогого стоит.

Поговорили в раздевалке, обсуждали, что нужно улучшить в будущих играх, в плей-офф. Формируем состав на плей-офф, смотрим на каждого игрока, чтобы сделать выводы. Надо добавлять и возвращаться еще сильнее. У нас есть тактическая вариативность, но нам надо подтянуть игровую дисциплину, мы опять провели пол-игры в меньшинстве.

Ребята пластались и не пропустили в меньшинстве, но все же не полностью выполнили установку, не выполнили то, о чем мы договаривались. Лучшее меньшинство — игра без удалений!

Я бы не сказал, что «Торпедо» — какие-то романтики. Романтика есть в забитых голах. СКА и «Торпедо» на первых местах в лиге по этому показателю. В этом весь смысл хоккея, мы забиваем много, они забивают много, болельщикам нравится. Но в этом случае нет места авантюризму. Мы забили 200 голов, но сколько моментов мы упустили?» - цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/30/509173.html
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 СКА 58 43 15 91
2 Торпедо 57 37 20 78
3 Локомотив 58 34 24 76
4 ЦСКА 56 35 21 76
5 Динамо М 57 33 24 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Динамо Мн 58 23 35 59
8 Спартак 57 25 32 58
9 Северсталь 57 23 34 58
10 Куньлунь 58 20 38 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 58 35 23 75
2 Ак Барс 57 32 25 73
3 Автомобилист 56 32 24 72
4 Металлург 56 30 26 70
5 Авангард 56 32 24 69
6 Сал. Юлаев 57 30 27 69
7 Адмирал 57 29 28 65
8 Нефтехимик 57 26 31 57
9 Барыс 59 25 34 57
10 Амур 56 25 31 57
11 Трактор 57 23 34 54
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