Роман Ротенберг сравнил матч с ЦСКА с дерби между «Барселоной» и «Реалом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:2).

— Мы хорошо подготовились. У нас давно не было возможности потренироваться, потому что мы летали. Облетели весь «Восток», почти всю страну. Но это сделало нас сильнее. Углубленно отработали многие детали в этих поездках. Было много возможностей пообщаться с командой, провести уроки теории. Прошли через вирус: команда и тренерский штаб серьезно болели, играли на антибиотиках. Это сделало нас сильнее — ребята сплотились. На таких трудностях и строится команда. Это очень важная для нас победа над сильным соперником. У ЦСКА сильный тренерский штаб во главе с Сергеем Федоровым, опытные хоккеисты. Наша молодая команда показала высокие скорости. Допустили пару ошибок — мы их обязательно разберем. Нельзя отдавать такое игровое преимущество, но у нас горячие молодые ребята. Велись на провокации, когда можно было сыграть «пять на три». Зачем отвечать на провокации? Продолжаем работать. Впереди очень важная следующая игра против команды с такой же системой игры Никитина, как и ЦСКА. Завтра разберем, посмотрим видео. Сегодня еще минут 30 порадуемся. Дома мы будем стремиться всегда показывать такую яркую игру, чтобы люди радовались и ходили на трибуны семьями. Чтобы был праздник хоккея.

— Что для вас лично значит армейское дерби?

— Мы провели много классных матчей. Они развивают наших хоккеистов, вызывают огромный интерес. Их можно сравнить с Эль-Класико «Барселона» — «Реал Мадрид» в футболе. Лучшее, что есть для развития нашего хоккея. Важно иметь матчи, которые привлекают так много болельщиков, — это очень интересно. Повышаются рейтинги, привлекаются спонсоры, привлекается целевая аудитория, как можно больше детишек ходят на хоккей. Дети сегодня были рады. Я видел много улыбок на трибунах. Хорошо, что мы проводим много матчей в этом сезоне. Будем стремиться улучшать нашу игру. Сегодня я смотрел матч футбольных сборных Саудовской Аравии и Аргентины — в спорте случаются неожиданные результаты за счет командного духа, энергии, мотивации. Это работа тренерского штаба и всей команды. Такое вдохновляет. Наша команда только строится — мы можем играть еще лучше. Мне сегодня не понравилось очень много моментов. Мы обязательно их отработаем. Почаще бы тренироваться, но у нас такой график, что мы физически это не всегда успеваем — игры через день. Когда мы оттачивали нашу систему перед сезоном, провели очень хорошие сборы, это дало нам преимущество. Сегодня была замечательная игра против очень сильного соперника. Ребята — молодцы, выполнили установку на все 100 процентов. Рады, что у нас в КХЛ есть такие матчи — они развивают наших хоккеистов. Когда мы вернемся на международную арену и будем играть так, то победим любую сборную — и Финляндию, и Швецию, и Канаду. Стремимся к этому.

— Идеальный первый период, когда вы смели ЦСКА, — это тизер тотального хоккея, который вы прививаете команде?

— Без броска нет гола. Если честно, мы неплохо играли на Дальнем Востоке. Хорошо сыграли в Нижнекамске, но лишние передачи... Мы убрали все лишнее и сыграли на результат. Не нужны громкие фразы, просто надо работать дальше, засучив рукава. Видим, как наши хоккеисты могут развиваться, и продолжаем работать. Все только начинается. У нас еще много игр против ЦСКА и других принципиальных соперников.