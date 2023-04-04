Ротенберг: «Главное, что у нас есть характер. В таких играх он нужен обязательно»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после второго матча серии против ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина (2:1).

— Длинная лавка — преимущество СКА? Воробьев забил победный гол, здорово смотрелись Кетов и Пашнин.

— Да, мы весь год тренируемся. Все готовы играть. Бывают разные ситуации — не могу рассказывать все детали. Случаются вынужденные замены. Когда все здоровы — играют лучшие. Проанализируем этот матч, подумаем над составом. Будем улучшать — всегда есть, что улучшить. У нас есть резервы. В этом и заключается работа тренеров, чтобы улучшить свою игру в деталях. Разница именно в них. Сегодня все молодцы — порадуемся минут 30 и будем готовиться к следующему матчу.

— В концовке при пустых воротах у ЦСКА вы выпустили молодого Полякова. Почему приняли такое решение?

— Играют наши воспитанники. Он заслужил эту роль своей работой. Рады, что у нас в составе есть такие хоккеисты, наши воспитанники. В таких ситуациях на лед выходят лучшие, которые могут сыграть правильно, на результат.

— Показалось, что два первых матча серии похожи — вы пропускаете первыми после ошибки в своей зоне, а потом на характере делаете камбэк. Сегодня удержали победу. Одинаковый характер матчей?

— Главное, что есть характер. В таких играх он нужен обязательно. У нас есть мужской характер, который мы будем проявлять с первых секунд в каждом матче. Да, у соперника такая система — ждать нашей ошибки. Мы будем работать над тем, чтобы не ошибаться и забивать больше голов.

— В вашем составе много не очень опытных хоккеистов, для которых эта серия — первый большой вызов в карьере. Насколько важно было победить сегодня с точки зрения психологии?

— Победа складывается из тренировочного процесса, «физики» и, конечно, психологии. Все наши ребята не просто так в команде — мы рассчитываем на них и доверяем им. Неважно, что было раньше — что прошло, то прошло. Эти ребята могут добавить. И в характере тоже.

— Снова в первом периоде ЦСКА выглядел активнее вашей команды. Это чисто психологический момент?

— Вы же знаете, что мы тренировались, когда наш соперник играл. Здесь много нюансов и деталей. Мы вернули игровой тонус и будем добавлять. Работаем по нарастающей. Соперник — сильный, это ребята с серьезным опытом. Мы их всех хорошо знаем, выиграли с ними Олимпиаду. У нас тоже есть такие ребята. Играем настолько хорошо, насколько позволяет соперник. Есть детали, которые мы обязаны улучшить, — будем улучшать.

— Складывается впечатление, что игра на «пятаке» будет решающей в этой серии — все голы забиваются с пятака. Насколько много внимания уделяете этому компоненту на тренировках?

— Это классика хоккея. Выиграешь «пятак» — выиграешь матч.

— Сегодня на матче был Алексей Борисович Миллер. Удалось поговорить с ним?

— Мы очень рады, что у нас такая поддержка от «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера. У нас все впереди. Сейчас работаем дальше. Находимся в штатном рабочем режиме. Очень благодарны за поддержку болельщикам, «Газпрому», всем, кто нас поддерживает, журналистам. Важно чувствовать поддержку. На трибунах замечательная атмосфера, замечательная энергетика. Такой хоккей нам нужен. Будем работать, чтобы порадовать всех еще не раз.

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Георгий Горностаев