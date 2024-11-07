Ротенберг — про отсутствие в списках лучших тренеров КХЛ: «Я уже привык к этому»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос про отсутствие в списках лучших тренеров КХЛ.
— Недавно чемпион мира Максим Сушинский и хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора» в числе лучших тренеров КХЛ на данный момент. Не обидно ли вам, что в этот рейтинг не включили вас? — вопрос Ротенбергу.
— У них есть свое мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте, два года назад, с явным отрывом, меня тоже не включали в эти списки. Я уже привык к этому. У меня такая броня. Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке. Главное, чтобы команда наша побеждала. В этом ничего нового для меня нет. Надо работать, все через работу.
— То есть вас это мотивирует?
— Конечно. У Никитина и Гру больше опыта, и они старше меня. Я стремлюсь каждый день улучшать свою работу, чтобы давать команде больше, чем давали другие тренеры. В спорте присутствует соревновательный дух. Без него не победить.
После 25 сыгранных матчей нынешнего сезона СКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции. Команда Ротенберга набрала 32 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Динамо М
|23
|13
|10
|29
|5
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|6
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|22
|8
|14
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|22
|14
|8
|30
|3
|Ак Барс
|21
|14
|7
|29
|4
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|27
|5
|Адмирал
|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|8.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
|8.11
|19:30
|
Динамо М – Лада
|- : -