Ротенберг о свисте в свой адрес на матче: «Есть люди, которые ничего не делают — и их никто не приветствует»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как воспринял свист в свой адрес на матче FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
Игра между командами прошла в четверг, 3 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу белорусского клуба.
«Есть люди, которые ничего не делают вообще в жизни — и их никто не приветствует. И о них никто не знает. Есть такой Неуловимый Джо — знаете, почему Неуловимый? Потому что он никому не нужен. Я благодарен, что болельщики знают нашу команду, тренерский штаб, на нас пришли 15 тысяч человек», — приводит пресс-служба СКА слова Ротенберга.
После 11 матчей СКА с 15 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. 5 октября команда Ротенберга на выезде сыграет против «Северстали». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
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Ак Барс – Амур
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