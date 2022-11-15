Ротенберг: «Важная победа для СКА над минским «Динамо», вышли из сложной ситуации»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (7:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Против нас играла серьезная команда с канадским тренером. Они играют быстро и агрессивно. У соперника очень сильные игроки, обладатели Кубка Стэнли, крепкий тренерский штаб. Ребята молодцы, добавили, преодолели все сложности и забили хорошие голы. Играли с огоньком, в третьем периоде добавили огня. Засучили рукава и стали работать на команду единым кулаком. Важная победа, очень благодарен игрокам, вышли из сложной ситуации. Нам чем хуже, тем лучше», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.
Также главный тренер СКА объяснил неудачную серию на выезде. Команда проиграла все три матча.
«Можно рассматривать эту ситуацию по-разному, у нас строится команда. Мы не можем создать стрессовую ситуацию искусственно, а такую ситуацию команда обязательно проходит по ходу сезона. Чем раньше, тем лучше. У нас до сих пор ребята многие больны, тренерский штаб болел, выходили и играли на антибиотиках. Но даже при усталости нужно играть правильно. Нет пределов совершенству, мы хотим идти вперед», — сказал Ротенберг.
СКА прервал серию из трех поражений подряд. Команда сохраняет лидерство на Западе с 54 очками в 31 матче. «Динамо» занимает шестое место, набрав 32 очков в 31 игре.
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|29
|12
|17
|29
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|Барыс
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|9
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|31
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|27
|10
|Амур
|28
|11
|17
|26
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|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|16.11
|12:00
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Амур – Трактор
|- : -
|16.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -