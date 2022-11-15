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15 ноября, 23:28

Ротенберг: «Важная победа для СКА над минским «Динамо», вышли из сложной ситуации»

Ротенберг объяснил три подряд поражения СКА на выезде
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (7:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Против нас играла серьезная команда с канадским тренером. Они играют быстро и агрессивно. У соперника очень сильные игроки, обладатели Кубка Стэнли, крепкий тренерский штаб. Ребята молодцы, добавили, преодолели все сложности и забили хорошие голы. Играли с огоньком, в третьем периоде добавили огня. Засучили рукава и стали работать на команду единым кулаком. Важная победа, очень благодарен игрокам, вышли из сложной ситуации. Нам чем хуже, тем лучше», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

Также главный тренер СКА объяснил неудачную серию на выезде. Команда проиграла все три матча.

«Можно рассматривать эту ситуацию по-разному, у нас строится команда. Мы не можем создать стрессовую ситуацию искусственно, а такую ситуацию команда обязательно проходит по ходу сезона. Чем раньше, тем лучше. У нас до сих пор ребята многие больны, тренерский штаб болел, выходили и играли на антибиотиках. Но даже при усталости нужно играть правильно. Нет пределов совершенству, мы хотим идти вперед», — сказал Ротенберг.

СКА прервал серию из трех поражений подряд. Команда сохраняет лидерство на Западе с 54 очками в 31 матче. «Динамо» занимает шестое место, набрав 32 очков в 31 игре.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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