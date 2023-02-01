Роман Ротенберг о поражении от «Локомотива»: «Хорошая репетиция перед плей-офф»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

— Хорошая боевая игра, репетиция плей-офф с сильным соперником. Мы старались играть активно и быстро. Порадовала наша скорость. Увидели ту команду, которая играла в первые четыре месяца «регулярки», и ее было почти невозможно победить. Сохраняем этот тонус. К команде нет никаких вопросов по самоотдаче, характеру и желанию. Да, нужно больше забивать, действовать похитрее — мы это отработаем и пойдем вперед. Все остальное комментировать не хочу, но когда человек валяется в крови... Спросил у судей, почему они не остановили игру — ответили, что не видели этот момент. Арбитры — тоже люди, тоже ошибаются. Они профессионалы и обязательно разберут эту ситуацию. Надеюсь, в будущем такого не возникнет, когда человек лежит в луже крови. Это опасно для здоровья. Да, это хоккей, но неправильно, когда возникает угроза здоровью. Не хочется, чтобы игроки выбывали из-за травм до конца сезона. А у нас несколько таких хоккеистов в команде. Нужно обратить на это внимание. Надеюсь, наши профессиональные судьи разберутся. И отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас и гнали команду вперед. Эмоциональный матч уровня плей-офф — хороший урок для нас на будущее. Надо сохранить этот тонус и перенести его на следующую игру. Тогда увидим победы, которые нам необходимы. У нас каждый матч — за первое место в лиге. Так к этому и относимся. Готовимся к следующей игре.

— Три поражения подряд — просто неприятный момент или повод задуматься?

— Мы смотрим на содержание игры. Сегодня оно было одним из лучших в сезоне. Можно обсудить это со всеми независимыми экспертами, с нашими болельщиками, с хоккеистами — был один из лучших матчей в сезоне. Хорошая репетиция перед плей-офф. Мы нашли ключи: как преодолевать эти заборы, капканы и колючие проволоки. Нужно отточить это и больше забивать. А остальное вы сами видели — людей не обманешь, жизнь не обманешь. Карма существует — нужно работать, делать свое дело и доказывать игрой. В следующем матче еще раз увидим систему, которую отрабатываем весь сезон. Проделали большую работу и идем первыми с большим отрывом. У нас каждый матч — за первое место в лиге. Хотим выигрывать всегда.