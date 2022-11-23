Ротенберга спросили, почему Попугаев играет по его 81-м номером

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил выбор игрового номера новичком команды нападающим Никитой Попугаевым.

— Никита Попугаев провел первые матчи за СКА под вашим 81-м номером. Он такой талантливый, что вы не пожалели свой номер? Насколько он вписался?

— Да, я играю под этим номером, когда у меня есть возможность, но это команда. Хоккеист выбирает любой номер. Возможно, есть связь, но это лучше спросить у Никиты. Для нас главное смотреть не на номер, а на то, как он играет. Он может играть еще лучше. Сегодня Попугаев сыграл здорово: бился, много силовых, много бросков. Он подходит под нашу систему — это агрессивный хоккеист. Если смотреть на его судьбу — он получил шанс и очень ценит это. Бывают такие ситуации в жизни, когда человек проходит через серьезные сложности и они делают его сильнее. Он вернулся в хоккей, мы этому очень рады. Никита помог нам. Будем работать и тренироваться. Желаем всем удачи и хотим, чтобы каждый наш хоккеист добавил.