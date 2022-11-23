Ротенберга спросили, почему Попугаев играет по его 81-м номером
Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил выбор игрового номера новичком команды нападающим Никитой Попугаевым.
— Никита Попугаев провел первые матчи за СКА под вашим 81-м номером. Он такой талантливый, что вы не пожалели свой номер? Насколько он вписался?
— Да, я играю под этим номером, когда у меня есть возможность, но это команда. Хоккеист выбирает любой номер. Возможно, есть связь, но это лучше спросить у Никиты. Для нас главное смотреть не на номер, а на то, как он играет. Он может играть еще лучше. Сегодня Попугаев сыграл здорово: бился, много силовых, много бросков. Он подходит под нашу систему — это агрессивный хоккеист. Если смотреть на его судьбу — он получил шанс и очень ценит это. Бывают такие ситуации в жизни, когда человек проходит через серьезные сложности и они делают его сильнее. Он вернулся в хоккей, мы этому очень рады. Никита помог нам. Будем работать и тренироваться. Желаем всем удачи и хотим, чтобы каждый наш хоккеист добавил.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|34
|27
|7
|56
|2
|ЦСКА
|32
|21
|11
|47
|3
|Торпедо
|33
|21
|12
|44
|4
|Локомотив
|33
|19
|14
|44
|5
|Динамо М
|33
|18
|15
|41
|6
|Витязь
|33
|15
|18
|37
|7
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|14
|20
|35
|9
|Северсталь
|33
|12
|21
|32
|10
|Куньлунь
|35
|12
|23
|27
|11
|Сочи
|31
|5
|26
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|32
|17
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|31
|12
|19
|29
|23.11
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|23.11
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|23.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|23.11
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -