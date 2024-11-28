Ротенберг — о поражении СКА от «Адмирала»: «Таскали шайбу поодиночке. На себя играли больше, чем на команду»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, какие ошибки не позволили команде победить «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

В четверг клуб из Санкт-Петербурга на выезде уступил «морякам» в серии буллитов (2:3).

«Не все выполнили установку из наших игроков. Где-то таскали шайбу поодиночке, что, в принципе, неправильно. Где-то на себя больше играли, чем на команду, что тоже неправильно. Поэтому это те причины, почему мы не выиграли эту игру. По моментам голевым — много очень создали в первом периоде, здесь нужно улучшить реализацию. Во втором периоде мы удалялись очень много, дисциплина подвела нас», — приводит пресс-служба СКА слова Ротенберга.

СКА с 40 очками после 31 матча располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре команда Ротенберга 30 ноября встретится с «Амуром».