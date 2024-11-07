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Сегодня, 23:11

Ротенберг об отсутствии Кузнецова: «Он позвонил и сказал, что находится в том месте... не будем говорить, в каком»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие форварда Евгения Кузнецова в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:5).

«Нам не хватило Евгения Кузнецова в игре против таких команд, которые выставляют «панцирь». Звонит Кузя и говорит, что очень хочет сыграть, но находится в том месте... не будем говорить, в каком месте. Он был всю ночь в этом месте. Он не спал», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

В нынешнем сезоне 32-летний Кузнецов провел 20 матчей за СКА, в которых набрал 18 (7+11) очков.

СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы с 32 очками после 25 игр опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Евгений Кузнецов (хоккей)
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Роман Ротенберг
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5 Северсталь 21 14 7 28
6 ЦСКА 22 10 12 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
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Амур – Металлург Мг
 1 : 2 ОТ
7.11 12:30
Адмирал – Авангард
 3 : 2 ОТ
7.11 17:00
Динамо Мн – Сал. Юлаев
 3 : 2 Б
7.11 17:00
Барыс – Автомобилист
 1 : 3
7.11 19:30
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7.11 19:30
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