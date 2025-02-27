Ротенберг: «Когда Кузнецов будет на 100 процентов здоров, он вернется в СКА»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья нападающего Евгения Кузнецова.
«Есть официальное заявление хоккейного клуба СКА. Можете процитировать. Давайте процитируем. Нужно всегда смотреть официальные источники. На заборе тоже можно все, что угодно написать. И есть, наверное, много журналистов, которые за это получают зарплату. Это их работа. Наверное, где-то им дают какие-то бонусы разные люди. И мы это видим, потому что эта [информация] не соответствует действительности. Есть официальное заявление ХК СКА и надо на это опираться.
От себя хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь Евгению, его семье, восстановить Евгения полностью. Не буду говорить детали — это неправильно с моей стороны. Вы видели, что было сотрясение, плечо было травмировано в этом сезоне. И надо к этому относиться с уважением, к здоровью хоккеиста. Это не так все просто. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помочь Евгению восстановиться. Когда он будет на 100 процентов здоров, он обязательно вернется к нам», — сказал Ротенберг.
Ранее, 27 февраля, пресс-служба СКА сообщила о медицинских проблемах Кузнецова. По информации «СЭ», хоккеист с большой долей вероятности не сыграет за клуб в этом сезоне.
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