Ротенберг: «У СКА новая команда, ребята приехали из НХЛ, им надо дать время»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Трактора» (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«У нас новая команда, ребята приехали из НХЛ, им надо дать время. В таблице есть команды, которые хотят выиграть все матчи в сентябре. У нас нет задачи стать чемпионами в сентябре, но мы не имеем права проигрывать в Ледовом дворце», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

У СКА на счету 1 победа и три поражения. Команда Романа Ротенберга с 3 баллами находится на 9-й строчке «Запада».