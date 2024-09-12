Ротенберг: «У СКА новая команда, ребята приехали из НХЛ, им надо дать время»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Трактора» (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«У нас новая команда, ребята приехали из НХЛ, им надо дать время. В таблице есть команды, которые хотят выиграть все матчи в сентябре. У нас нет задачи стать чемпионами в сентябре, но мы не имеем права проигрывать в Ледовом дворце», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
У СКА на счету 1 победа и три поражения. Команда Романа Ротенберга с 3 баллами находится на 9-й строчке «Запада».
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|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Амур
|4
|2
|2
|4
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
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|1
|2
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|12
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
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|0
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|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
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|4
|2
|2
|5
|4
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|5
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|4
|2
|2
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
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|2
|11
|Сочи
|2
|1
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Барыс – Динамо Мн
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