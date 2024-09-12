Ротенберг о поражении от «Трактора»: «СКА очень старался. Понимаем, в чем можем добавить»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Трактора» (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мы очень старались сегодня. Наши игроки, вся команда, бились. У наших игроков было огромное желание забить. Наверное, где-то здесь нужно быть хладнокровнее, где-то, может быть, отпустить ситуацию. Настолько сильным было желание выиграть и забить. Но, конечно, нужно отметить и Фукале (вратаря «Трактора». — Прим. «СЭ»), который сегодня феноменально сыграл в воротах «Трактора» и не дал нам забить стопроцентные голевые моменты. У нас было четыре стопроцентных голевых момента, которые вытащил вратарь соперника.
Мы понимаем, в чем мы можем добавить. Педан, Никишин и Плотников сегодня сыграли только первую игру в сезоне. Это тоже важно — понимать, что где-то в таких тонкостях нашим ребятам не хватает игрового тонуса, чтобы реализовать эти броски. Мы абсолютно согласны с тем, что нам нужно лучше играть», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
У СКА на счету 1 победа и три поражения. Команда Романа Ротенберга с 3 баллами находится на 9-й строчке «Запада».
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