Ротенберг — о поражении СКА от «Локомотива»: «Мы допустили на одну ошибку больше»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Отличная игра уровня плей-офф. Очень серьезный вызов бросил нам «Локомотив». Видно было, что они были очень хорошо подготовлены, очень серьезно готовились к этой игре и сразу взвинтили темп с первого периода. Мы сражались, играли на команду. Все наши ребята бились, проявили характер. И мы не будем сетовать на игры сборной. Мы принимаем эту ситуацию. В любой ситуации мы обязаны побеждать. И те ребята, которые были в сборной, они сыграли сегодня здорово. Они бились все. Где-то мы не увидели еще целостную команду на 100%, поэтому где-то допустили эту ошибку в третьем периоде, играя в меньшинстве. В целом, равная игра, счет 2:2, но мы допустили на одну ошибку больше. Есть что улучшить», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
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|29
|8
|60
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|36
|22
|14
|47
|4
|ЦСКА
|34
|20
|14
|47
|5
|СКА
|35
|20
|15
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Торпедо
|35
|16
|19
|39
|8
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|37
|13
|24
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|6
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|34
|16
|18
|34
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|37
|10
|27
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|17.12
|12:00
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Амур – Адмирал
|1 : 4
|17.12
|15:30
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Сибирь – Авангард
|3 : 5
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|6 : 5 Б
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|3 : 2
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|0 : 2
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3