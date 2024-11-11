Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:58

Ротенберг о поражении СКА от «Авангарда»: «Удачу надо заслужить, надо реализовывать моменты»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от «Авангарда» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Встреча прошла 11 ноября в Омске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Обе команды стремились к победе. Была обоюдоострая игра. Мы допустили две ошибки в первом периоде, пропустили две шайбы. Ребята молодцы, проявили характер, инициативу не отдавали, два периода играли с шайбой, создавали много моментов во втором периоде. За это и поплатились — удачу надо заслужить. Тут лишний пас не нужен — надо просто элементарно реализовать свои моменты и не заигрываться. Моменты у нас есть, много создаем, но пока не забиваем», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда из Санкт-Петербурга с 32 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

13 ноября СКА на выезде сыграет против «Сибири». Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

Источник: https://www.hawk.ru/news/53700/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, расписание и результаты 11 ноября: «Трактор» обыграл «Амур», «Торпедо» против «Сочи» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 24 16 8 35
3 СКА 26 15 11 32
4 Северсталь 23 15 8 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 23 11 12 29
7 Динамо Мн 24 13 11 27
8 Торпедо 25 11 14 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 23 10 13 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 23 9 14 20
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 26 5 21 13
Результаты / календарь
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
11.11 12:00
Амур – Трактор
 3 : 4
11.11 12:30
Адмирал – Автомобилист
 3 : 4 Б
11.11 16:30
Авангард – СКА
 2 : 1
11.11 19:00
Торпедо – Сочи
 - : -
11.11 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости