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Сегодня, 22:53

Ротенберг: «Хочу, чтобы СКА играл так же ярко, как Аршавин»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу на ЦСКА (5:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Тяжелая, боевая игра. Кость в кость. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Да, у нас есть ошибки — обязательно уберем их. Есть над чем работать. Благодарю команду за самоотверженную игру.

Очень рады, что у нас есть возможность потренироваться. Стабильность — признак мастерства. Вот как в футболе: Аршавин забил четыре гола «Ливерпулю» за «Арсенал». Мы хотим в каждой игре играть так же ярко, как Андрей Аршавин», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».

Андрей Аршавин
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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10 Куньлунь РС 16 6 10 13
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 1 : 2
17.10 12:30
Адмирал – Лада
 1 : 6
17.10 16:30
Авангард – Спартак
 5 : 6
17.10 19:00
Торпедо – Нефтехимик
 5 : 4 ОТ
17.10 19:00
Витязь – Автомобилист
 1 : 3
17.10 19:10
Динамо Мн – Металлург Мг
 0 : 2
17.10 19:30
СКА – ЦСКА
 5 : 4 ОТ
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