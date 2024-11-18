Главный тренер СКА Ротенберг о победе над «Амуром»: «Все на 100% отработали на команду»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Амуром» (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Хочу поблагодарить команду, выполнили установку. Яркие, эффективные боевые розыгрыши. Все на 100% отработали на команду. Да, есть что улучшить, но мы видим, что каждый игрок СКА бьется за команду. Есть характер, есть у команды еще резервы. В следующей игре будут изменения в составе. Есть еще, что улучшить. Работаем дальше», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

СКА набрал 37 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Амур» замыкает таблицу «Востока» — 13 очков.