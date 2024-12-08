Ротенберг — о переезде СКА на «СКА Арену»: «Возможно, будем играть там все матчи после Кубка Первого канала»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к переезду команды на «СКА Арену».

— Во вторник будут финальные переговоры по всем условиям. У нас было больше 70 замечаний технического характера: что касается воздуха, льда, бортов — то, что очень важно для команды. Все эти вопросы были решены со стороны «СКА Арены». Для нас логично там остаться [после Кубка Первого канала], потому что мы полностью туда переезжаем. Возможно, что мы там будем играть все матчи после Кубка Первого канала.

СКА играл на «СКА Арене» с февраля по март 2024 года. Перед стартом нынешнего сезона армейцы с Невы вернулись в Ледовый дворец из-за пожара, который произошел на «СКА Арене» в ночь на 9 июня.