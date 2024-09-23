Ротенберг: «Из минусов у СКА — дисциплина. Столько удаляться — не имеем права»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Из минусов у нас — дисциплина. Столько удаляться с такими мастеровитыми соперниками мы не имеем права. Американские «рыбаки» только ждут большинства. При игре «пять на пять» они ничего не показывают. Во многих командах «рыбачат», ждут, выстраивают панцирь и надеются на большинство. Поэтому нам нужно работать над дисциплиной. После победного матча некоторые ребята пошли на лед, делать челночный бег. Ребята столько тренируются, что иногда их приходится останавливать», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.
СКА одержало четвертую победу подряд — 11 очков и второе место в таблице Западной конференции. «Авангард» продлил серию поражений до пяти матчей — 7 очков и 8-е место в таблице «Востока».
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|4
|24.09
|12:00
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Амур – ЦСКА
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|12:30
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Сибирь – Сочи
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