Главный тренер СКА Ларионов — о Дюбе: «У нас такого игрока сегодня нет»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, почему нападающий Пьеррик Дюбе не выходит на лед в последних матчах.

— Хотел спросить про Пьеррика Дюбе. Когда он переходил в СКА, казалось, что это игрок вашего стиля. Что не сложилось именно в игровом плане?

— У нас такого игрока сегодня нет. Он не играл, я не могу обсуждать игрока, которого нет в составе. В этом матче его не было, значит, мы это не обсуждаем.

— Тогда так: почему он не подошел под вашу концепцию?

— Проиграл конкуренцию.

— То есть только в этом причина?

— Да.

— Тогда уточняющий вопрос. В этом сезоне мы его в составе больше не увидим?

— Нет, — приводит слова тренера пресс-служба СКА.

Ранее агент 25-летнего хоккеиста сообщил, что ведет переговоры по расторжению контракта игрока со СКА.

Дюбе перешел в СКА из «Трактора» в начале ноября в обмен на Никиту Смирнова. За санкт-петербургский клуб он провел 7 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. В последний раз Дюбе играл за СКА 7 декабря в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:4 Б).