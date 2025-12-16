Главный тренер СКА Ларионов пропустит матч с «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья
Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Ожидается, что специалист поправится уже к следующему матчу СКА. Исполняющим обязанности главного тренера будет помощник Ларионова — Юрий Бабенко.
Матч пройдет на домашней арене СКА 16 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.
СКА набрал 39 очков в 33 матчах и располагается на седьмом месте Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» занимает девятую строчку с 36 очками после 33 игр.
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|Салават Юлаев
|13
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|6
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|Ак Барс
|13
|7
|6
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|5
|Автомобилист
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|6
|7
|14
|6
|Барыс
|12
|7
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|7
|Амур
|12
|6
|6
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|12
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|11
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|5
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|Сибирь
|13
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|10
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|И
|В
|П
|О
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|Локомотив
|13
|10
|3
|20
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|10
|3
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|8
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|10
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|3
|15
|6
|Северсталь
|12
|6
|6
|14
|7
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|8
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
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|11
|2
|9
|4
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11.10
12.10
|7.10
|15:30
|Сибирь – Салават Юлаев
|4 : 5 ОТ
|7.10
|17:00
|Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|7.10
|19:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|7.10
|19:30
|Динамо М – Шанхай Дрэгонс
|- : -
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