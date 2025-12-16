Главный тренер СКА Ларионов пропустит матч с «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Ожидается, что специалист поправится уже к следующему матчу СКА. Исполняющим обязанности главного тренера будет помощник Ларионова — Юрий Бабенко.

Матч пройдет на домашней арене СКА 16 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.

СКА набрал 39 очков в 33 матчах и располагается на седьмом месте Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» занимает девятую строчку с 36 очками после 33 игр.