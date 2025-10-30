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30 октября 2025, 00:30

Ларионов — о победе СКА над «Сибирью»: «Игра могла элементарно повернуться в другую сторону»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).

— При всем при том, что команда победила, есть масса вещей, которые хочется улучшить. Обычно победителей не судят, с другой стороны, хочется, чтобы было совершенство в игре. Совершенство именно в плане решений, в плане качества передач, тех ходов, которые хочется видеть. Игра могла элементарно повернуться в другую сторону, потому что команда, которая играла против нас, терпеливо выжидала свой шанс. Мы знали, что у соперника очень сильное большинство, и в этом плане, конечно, еще есть много мыслей. Хочется, чтобы команда была более цельной, более уверенной в себе. Имела инстинкт реализовывать преимущество в бросках, во владении шайбой и в атаке гораздо более ярко и результативно. Здесь всегда есть на что сослаться, о чем подумать.

— Как вам Савиков, ждали ли от него такого дебюта?

— Не хочется сразу говорить много высоких слов. Он был у меня в молодежке, я его знаю. Когда мне дали команду 2002 года рождения, именно дали, я ее не выбирал, это был турнир Черного моря в мае. Там было 45 человек, я мало кого знал. Мне дали рейтинг игроков. Обычно я сужу хоккеистов по тому, как они ведут себя на льду, как катаются. Когда увидел мальчишку в полной маске, подъехал к нему, спросил, откуда он. Он сказал, что из Тольятти. Меня впечатлили маленькие детали его игры. Когда я взял рейтинг, он был последним из 16 защитников. Не хочу никого обидеть, но тогда я понял, как люди оценивают игроков. Это был ознакомительный сбор, после этого я пригласил его в августе на Турнир четырех наций. Для него это были первые игры, и там он заблистал очень прилично. Когда о нем узнал «Спартак», его купили. После этого в сентябре я приезжаю на игры, спрашиваю тренера «Спартака»: а где Савиков? А его отправили в ВХЛ или МХЛ. Мальчишка неординарный, я знал, чего от него ждать. Не было сомнений ставить его на игру и в большинство. Рад, что он не подвел, потому что у него был первый матч, у него была всего одна тренировка с командой. Считаю, он провел хорошую игру.

— Приглашение Бабенко согласовывали со Знарком?

— Не согласовывал, Знарок его порекомендовал, набрал из Нью-Йорка. Мы поговорили, я спросил еще по паре людей помимо этого. Юру я знаю, надо было просто еще поинтересоваться у хоккейных людей. Мы пообщались и пришли к выводу, что он готов включиться в работу.

— Плотников в последнее время не уходит без набранных очков. Вы ему разрешили делать то, что он любит: втыкаться, биться, бороться — и у него дело пошло?

— Абсолютно правильно. Старую собаку учить новым трюкам бесполезно. Все равно хочется, чтобы некоторые вещи он делал более изящно, более правильно. Но он делает то, в чем может принести пользу. Хочется, чтобы в его игре иногда была простота, бывают моменты, когда риск не оправдан. Рад, что он обретает уверенность, становится вожаком команды. Не скажу, что в этом возрасте начинаешь сдавать обороты, все в твоей голове. На тренировках видно, насколько он стал более быстрым, исполнительным. Это переносится в очки, голы, моменты в тех матчах, когда команде нужно побеждать.

СКА одержал вторую победу подряд, команда идет на девятом месте в таблице Западной конференции с 20 очками в 19 матчах.

(Екатерина Смирнова)

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Игорь Ларионов (хоккей)
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