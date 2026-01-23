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23 января, 00:05

Ларионов заявил, что форвард Локтионов покинет СКА до дедлайна

Алина Савинова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что клуб ищет вариант обмена нападающему Андрею Локтионову.

«Возможны еще усиления до дедлайна, рассматриваем еще две позиции на усиление. Также ищем варианты обмена Локтионова. Андрей уже не в команде», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ларионова.

Локтионов перешел в СКА из «Спартака» летом 2025 года. Он подписал контракт с питерцами до конца сезона-2026/27. 35-летний форвард провел 34 матча за новую команду и набрал 7 (1+6) очков.

Ранее в КХЛ Локтионов также играл за ЦСКА, «Металлург» и «Локомотив». В НХЛ он выступал за «Нью-Джерси», «Каролину» и «Лос-Анджелес», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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Андрей Локтионов
Игорь Ларионов (хоккей)
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