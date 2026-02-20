Ларионов полетел на финал Олимпиады в Милан. Завтра у СКА матч с ЦСКА
Тренер СКА Ларионов улетел на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 накануне матча против ЦСКА
По данным «СЭ», главный тренер СКА Игорь Ларионов отправился на финал олимпийского хоккейного турнира в Милане, который состоится в воскресенье, 22 февраля.
При этом, завтра у его команды матч против ЦСКА в рамках FONBET регулярного чемпионата КХЛ.
В сезоне-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ СКА после 56 матчей набрал 65 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
Матч СКА — ЦСКА состоится 21 февраля и начнется в 17.00 мск.
В финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 сыграют Канада и победитель полуфинала США — Словакия.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|43
|13
|91
|2
|Авангард
|57
|40
|17
|84
|3
|Ак Барс
|57
|37
|20
|79
|4
|Автомобилист
|57
|32
|25
|68
|5
|Салават Юлаев
|56
|29
|27
|62
|6
|Нефтехимик
|58
|29
|29
|61
|7
|Трактор
|57
|27
|30
|60
|8
|Сибирь
|59
|25
|34
|57
|9
|Амур
|58
|21
|37
|49
|10
|Барыс
|59
|18
|41
|46
|11
|Адмирал
|56
|15
|41
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|58
|38
|20
|81
|2
|Северсталь
|59
|36
|23
|76
|3
|Динамо Мн
|57
|34
|23
|75
|4
|Торпедо НН
|58
|33
|25
|72
|5
|ЦСКА
|57
|31
|26
|70
|6
|Динамо М
|57
|32
|25
|68
|7
|СКА
|56
|29
|27
|65
|8
|Спартак
|57
|29
|28
|64
|9
|Шанхай Дрэгонс
|58
|20
|38
|51
|10
|Лада
|59
|17
|42
|41
|11
|Сочи
|56
|16
|40
|40
Результаты / календарь
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
|20.02
|16:30
|Авангард – Сибирь
|2 : 1 Б
|20.02
|17:00
|Металлург Мг – Амур
|3 : 1
|20.02
|17:00
|Трактор – Северсталь
|5 : 2
|20.02
|17:00
|Автомобилист – Адмирал
|2 : 5
|20.02
|17:30
|Барыс – Шанхай Дрэгонс
|3 : 4 ОТ
|20.02
|19:30
|Нефтехимик – Спартак
|2 : 0
