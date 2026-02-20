Хоккей
ОИ Милан Кортина 2026

Сегодня, 22:33

Ларионов полетел на финал Олимпиады в Милан. Завтра у СКА матч с ЦСКА

Тренер СКА Ларионов улетел на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 накануне матча против ЦСКА
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», главный тренер СКА Игорь Ларионов отправился на финал олимпийского хоккейного турнира в Милане, который состоится в воскресенье, 22 февраля.

При этом, завтра у его команды матч против ЦСКА в рамках FONBET регулярного чемпионата КХЛ.

В сезоне-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ СКА после 56 матчей набрал 65 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

Матч СКА — ЦСКА состоится 21 февраля и начнется в 17.00 мск.

В финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 сыграют Канада и победитель полуфинала США — Словакия.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 20&nbsp;февраля.Канада вышла в финал, США против Словакии, биатлон и коньки. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Игорь Ларионов (хоккей)
КХЛ
Олимпиада
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alex Zhydysh

    А младшего с собой забрал? Пусть там и остаются, святой Скатти Бауман им в помощь

    20.02.2026

  • авторитет

    Дело не в том, кто такой Фетис. А в том, что этот депутатишка сказал, что смотреть ОИ не будет

    20.02.2026

  • Топотун

    Всем насрать на сосиску

    20.02.2026

  • Хоп хэй лала лэй

    Так вот как ты выглядишь

    20.02.2026

  • Андрей

    Полетел-то с частным визитом или по приглашению как член избиркома Зала славы НХЛ? Может Макдевида с Селебрини для СКА полетел ... просматривать :face_with_monocle:

    20.02.2026

  • shpasic

    он улетел и больше не вернётся. оставил только карточку свою...

    20.02.2026

  • Фобия

    Предал СССР, предаст и чекистов-миллиардеров! :money_mouth::money_mouth::money_mouth::zany_face:

    20.02.2026

  • дмитрий кольцов

    Фетисов не тренр команды КХЛ,не путай теплое с мягким!Хотя у Вас все так,Глушенков сегодня огласил(опозздал,по ру штраф,забил гол бонус...)!

    20.02.2026

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    финал ОИ - это святое. хрен ли тут смотреть на это болото? даже если это болото в твоем исполнении)).

    20.02.2026

  • Инта

    Плохая новость - для соперника.

    20.02.2026

  • marz

    а вот Леонид Тамбиев на финал не полетел.

    20.02.2026

  • hant64

    Ничего страшного - вернётся, а его место уже занято)). Так бывает.

    20.02.2026

  • дмитрий кольцов

    То есть если перевсти на русский язык,болт на ска положил)

    20.02.2026

  • Lars Berger

    Игорь Николаич допущен на "олимпиаду" в нейтральном статусе?) А как же отношение к армейским коллективам и государственным корпорациям?) Или он таким образом решил спрыгнуть с армейского дерби? Мол, он - не при делах!..)

    20.02.2026

  • Voorhees

    Ща будем посмотреть.

    20.02.2026

  • Владимир

    The Special one .

    20.02.2026

  • Владимир

    США уже в финале ?

    20.02.2026

  • Voorhees

    Немного странная и необычная ситуация, тем более, что России в финале на ОИ нет, хотя Ларионова сборная России, вероятно, даже меньше интересует, чем заруба американских и канадских НХЛовцев. Это не в укор ему, это его право. Ну значит, обо всём заранее договорился с руководством СКА не вижу проблем.

    20.02.2026

  • ёzhic8

    Матч послезавтра, а полетел сегодня Значит, по другим делам. Зачем хоккей какой-то притягивать?

    20.02.2026

  • Павел Леонидович

    ну ясно-понятно)

    20.02.2026

  • Павел Леонидович

    :clown:

    20.02.2026

  • Фобия

    А Фетис? Уже там? :zany_face:

    20.02.2026

  • Федор

    Он всегда был неординарным!!!

    20.02.2026

  • Lars Berger

    Тамбиев и Бабенко вполне справятся и без него...) Неучастие Игоря Николаича в матчах не является смертельным для СКА. Напротив, только поможет в игре с ЦСКА...)

    20.02.2026

  • Diman_madridista

    Он наверное считает себя special one

    20.02.2026

    • «Нефтехимик» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 56 43 13 91
    2 Авангард 57 40 17 84
    3 Ак Барс 57 37 20 79
    4 Автомобилист 57 32 25 68
    5 Салават Юлаев 56 29 27 62
    6 Нефтехимик 58 29 29 61
    7 Трактор 57 27 30 60
    8 Сибирь 59 25 34 57
    9 Амур 58 21 37 49
    10 Барыс 59 18 41 46
    11 Адмирал 56 15 41 40
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 58 38 20 81
    2 Северсталь 59 36 23 76
    3 Динамо Мн 57 34 23 75
    4 Торпедо НН 58 33 25 72
    5 ЦСКА 57 31 26 70
    6 Динамо М 57 32 25 68
    7 СКА 56 29 27 65
    8 Спартак 57 29 28 64
    9 Шанхай Дрэгонс 58 20 38 51
    10 Лада 59 17 42 41
    11 Сочи 56 16 40 40
    Результаты / календарь
    10.02
    11.02
    12.02
    13.02
    14.02
    15.02
    16.02
    17.02
    18.02
    19.02
    20.02
    21.02
    22.02
    23.02
    24.02
    25.02
    20.02 16:30 Авангард – Сибирь 2 : 1 Б
    20.02 17:00 Металлург Мг – Амур 3 : 1
    20.02 17:00 Трактор – Северсталь 5 : 2
    20.02 17:00 Автомобилист – Адмирал 2 : 5
    20.02 17:30 Барыс – Шанхай Дрэгонс 3 : 4 ОТ
    20.02 19:30 Нефтехимик – Спартак 2 : 0
    Все результаты / календарь

