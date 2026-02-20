Ларионов полетел на финал Олимпиады в Милан. Завтра у СКА матч с ЦСКА

Тренер СКА Ларионов улетел на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 накануне матча против ЦСКА

По данным «СЭ», главный тренер СКА Игорь Ларионов отправился на финал олимпийского хоккейного турнира в Милане, который состоится в воскресенье, 22 февраля.

При этом, завтра у его команды матч против ЦСКА в рамках FONBET регулярного чемпионата КХЛ.

В сезоне-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ СКА после 56 матчей набрал 65 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

Матч СКА — ЦСКА состоится 21 февраля и начнется в 17.00 мск.

В финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 сыграют Канада и победитель полуфинала США — Словакия.