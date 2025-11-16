Главный тренер СКА Ларионов отметил, что его сын провел хороший матч против «Металлурга»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру своего сына Игоря Ларионова в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Встреча прошла 16 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. Ларионов-младший, который вернулся в состав СКА после пропуска трех матчей, отметился голом в этой игре.

«Игру сына всегда сложно комментировать. Для меня это просто хоккеист, вне зависимости от его фамилии. Хороший матч любого игрока меня радует. Неважно, Ларионов это, Лутфуллин или Дишковский. Это сочетание, кстати, провело хороший матч, могло забросить еще пару раз. Любому человеку нужна вера. Особенно, если ты носишь звучную фамилию. Сложно не слушать, что о тебе говорят. У меня толстая кожа, давно на подобные вещи внимание не обращаю. Молодому парню сложнее. Он выходит на сцену, где делает вещи, которые от него ждут. Сегодня он провел хороший матч», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

В нынешнем сезоне 27-летний Ларионов провел 20 матчей за СКА, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.