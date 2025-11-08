Хоккей
8 ноября, 23:59

Тренер СКА Ларионов: «В матче с «Динамо» была видна лишь маленькая часть той игры, которую мы хотим видеть»

Алина Савинова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу команды над московским «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу питерцев.

«Я не хочу говорить очень много высокопарных слов, потому что сегодня была видна лишь маленькая часть того характера, той игры, которую мы хотим видеть. Тем не менее приятно получать маленькие радости, такие, как сегодняшняя игра. Матч был непростым против очень сильной команды», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.

Также тренер считает, что в матче против бело-голубых СКА показал самую солидную игру в сезоне.

«Каждый игрок начинает понимать, что хоккей — это довольно-таки сложный вид спорта. Здесь помимо атаки, мастерства, таланта существует еще характер и другие вещи, которые должны выходить на первый план. Это начинает радовать, потому что без таких вещей не добиться большого успеха. Ну, конечно же, игровая дисциплина», — добавил он.

СКА с 24 баллами занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. 10 ноября команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Авангарда».

Источник: Официальный сайт СКА
Игорь Ларионов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
«Динамо» Москва — СКА: видеообзор матча КХЛ

«Амур» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 24 14 10 31
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 26 13 13 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

