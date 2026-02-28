Ларионов: «СКА в долгу перед болельщиками — мы должны показывать более зрелый и успешный хоккей»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» в матче FONBET чемпионата КХЛ заявил, что команда в долгу перед своими болельщиками. При этом специалист отметил, что питерцы показали неплохую игру против ярославской команды.

Матч прошел 28 февраля в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

«Команда проиграла при, скажем так, неплохой игре. Не скажу, что она была выдающейся, ожидания, конечно, были другими. Есть о чем подумать, поразмышлять, чтобы двигаться дальше. Поблагодарю ребят за усилия. Третий период был хороший — взвинтили темп, завелись. Это радует. И, конечно, спасибо нашим болельщикам, которые по-прежнему с нами, поддерживают нас. Мы перед ними в долгу — должны показывать более зрелый, правильный и успешный хоккей», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.

СКА с 69 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 2 марта дома против «Барыса».

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