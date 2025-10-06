Ларионов заявил, что «Локомотив» не заслужил победу над СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов считает, что питерцы доминировали в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Игра прошла в понедельник в Ярославле и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

«Вся игра шла на одном дыхании. Маленькие элементы, но не расслабленность. Не хватило концентрации в ключевой момент. Мы об этом уже говорили: проигрываем матчи в концовке, в овертаймах, фактически дарим сопернику победы. При всем уважении к «Локомотиву», они не заслужили эту победу — игра прошла при доминировании СКА. При том, что играли неплохо, уезжаем отсюда с пустыми руками. И это вдвойне обидно», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.

СКА потерпел четвертое поражение подряд и с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 8 октября на выезде против «Автомобилиста».