Ларионов — о ситуации с двумя капитанскими нашивками у игроков СКА: «Сам был удивлен»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с двумя капитанами в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

Сначала на лед с капитанской нашивкой вышел нападающий Сергей Плотников, в третьем периоде она появилась у защитника Андрея Педана.

«Я сам, честно говоря, был удивлен. Вчера дал задание нашему персоналу вернуть Плотникову капитанскую нашивку, а Зыкова и Хайруллина оставить ассистентами. Потом мне сказали, что в протоколе была техническая ошибка. Она не глобальная, но веселая. Сам не ожидал и не мог понять, почему у нас Плотников с пустым местом на плече. Сработало хорошо, Педан забил третий гол. Но в следующем матче капитаном будет Плотников», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

СКА набрал 34 очка и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. В следующем матче чемпионата питерцы 4 декабря сыграют в гостях с «Адмиралом».