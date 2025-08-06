Ларионов заявил, что хочет видеть от игроков СКА быстрый и гибридный хоккей
Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился впечатлениями от первых дней в рамках предсезонных сборов.
«Атмосфера в первые четыре дня очень приятная. Отношение к работе потрясающее. На данный момент мы смотрим большую группу молодых игроков, которые вливаются в состав, у которых есть шанс себя проявить. В течение 5-6 дней мы будем понимать, что мы имеем и какие у нас есть варианты для того, чтобы «склеить» тройки, пятерки и так далее», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.
Также тренер рассказал, какую игру хочет видеть от команды в сезоне-2025/26.
«Конечно, та игра, которую мы хотим видеть, — это быстрый хоккей, который должен быть гибридным. Мы играем в атаке, мы играем в обороне. И, конечно, здесь будет акцент на том, чтобы ребята могли понимать: в хоккей играют головой, а ноги — это лишь инструмент», — добавил он.
В межсезонье СКА покинул главный тренер Роман Ротенберг. Вместо него команду возглавил Ларионов, который до этого работал в нижегородском «Торпедо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -