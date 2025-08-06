Хоккей
6 августа, 16:38

Ларионов заявил, что хочет видеть от игроков СКА быстрый и гибридный хоккей

Алина Савинова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился впечатлениями от первых дней в рамках предсезонных сборов.

«Атмосфера в первые четыре дня очень приятная. Отношение к работе потрясающее. На данный момент мы смотрим большую группу молодых игроков, которые вливаются в состав, у которых есть шанс себя проявить. В течение 5-6 дней мы будем понимать, что мы имеем и какие у нас есть варианты для того, чтобы «склеить» тройки, пятерки и так далее», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.

Также тренер рассказал, какую игру хочет видеть от команды в сезоне-2025/26.

«Конечно, та игра, которую мы хотим видеть, это быстрый хоккей, который должен быть гибридным. Мы играем в атаке, мы играем в обороне. И, конечно, здесь будет акцент на том, чтобы ребята могли понимать: в хоккей играют головой, а ноги — это лишь инструмент», — добавил он.

В межсезонье СКА покинул главный тренер Роман Ротенберг. Вместо него команду возглавил Ларионов, который до этого работал в нижегородском «Торпедо».

Источник: Официальный сайт СКА
