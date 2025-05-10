Ротенберг — о Параде Победы: «Это напоминает о масштабах подвига и греет душу гордостью за страну»

Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг поделился впечатлениями от посещения Парада Победы на Красной площади.

«Невероятные чувства от посещения Парада Победы! Парад Победы на Красной площади связывает прошлое и настоящее. Каждый год 9 мая мы видим, как Россия отдает дань памяти тем, кто сражался за мир. Колонны солдат, ветераны на трибунах, техника и авиация — все это напоминает: подвиг страны и ее народа не забыт», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Тренер заявил, что смотреть главный парад страны вживую — большая честь.

«Это напоминает о масштабах подвига, важности праздника и греет душу гордостью за страну, которая помнит свою историю и чтит своих героев», — добавил он.

9 мая в России отмечалась 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.