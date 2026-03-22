Тренер «Сибири» Люзенков: «Игры плей-офф — это не фигурное катание, там надо рубиться»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков в комментарии для «СЭ» рассказал о подготовке команды к плей-офф.

«Сибирь» в стартовом раунде плей-офф сыграет с «Металлургом». Первый матч пройдет 24 марта в Магнитогорске.

— У вас по-тренерски есть мандраж перед плей-офф?

— Честно, нет. Плей-офф — это драка, битва, и наоборот, очень интересно, и мы долго к этому шли. Потому что сколько пережили за этот сезон, уже и плей-офф, и лучшая команда не страшны. Мы, наоборот, очень хотим сыграть. Реально глаза у всех горят, хотим сыграть.

— Что скажете про «Металлург»?

— Классная команда, которая умеет играть в шайбу, катается, очень здорово, играет в большинстве и очень много играет в большинстве. Это их плюс.

— Ги Буше говорил, что их маленькие игроки падают и, соответственно, таким образом зарабатывают штрафы. Есть такая проблема?

— Думаю, регулярка — это одно, плей-офф — другое. И судейство будет немножко другим. Все-таки все понимают, что игры плей-офф — это не фигурное катание, там надо рубиться.

— Справедливо ли считать, что если их лидеры отдыхали две последние игры, что у вас в первом матче будет преимущество в тонусе?

— Сложно сказать, не хочу на эту тему рассуждать. Все-таки к этим играм все команды идут и все мечтают в них сыграть. Не думаю, что кто-то будет расслабленный.

— В официальном списке травмированных у «Сибири» Федотов и Ткаченко. Какая ситуация по ним?

— Микротравмы. Все нормально, думаю, что скоро они выйдут. На первую игру они не успевают.

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