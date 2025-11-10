Буцаев — о десятиматчевой серии поражений «Сибири»: «Может, и водки нужно выпить в этой ситуации»
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал серию поражений команды в FONBET чемпионате КХЛ.
В понедельник, 10 ноября, «Сибирь» на выезде уступила «Спартаку» со счетом 3:6 и потерпела десятое поражение подряд.
«Причины поражений нам понятны. Каждый из нас должен спросить с себя и понять, для чего мы здесь собрались. Молодежь должна научиться тому, что здесь другая ответственность. Нельзя действовать без контакта. Пока в нюансах мы уступаем, то и будет такой результат. Нам не хватает мощи и физики, чтобы ровно действовать все 60 минут», — сказал Буцаев на пресс-конференции.
Также тренер отреагировал на слухи о запрете на питье воды на тренировках и на иконы в раздевалке команды.
«Не знаю, кто это сказал. Бред лукавого. Есть определенные моменты в тренировочном процессе, когда можно пить и когда нельзя. Никто воду у нас не отменял. Есть и она, есть и икона — нам ее недавно болельщики подарили. Понял ваш сарказм. Может, и водки нужно выпить в этой ситуации (улыбается)», — добавил он.
«Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 12 ноября на выезде против минского «Динамо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|5 : 3
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|7 : 0
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|3 : 6