Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:14

Епанчинцев об игроках «Сибири», отказавшихся исполнять буллит в матче с ЦСКА: «Я на лавку, где они? Я под лавку — вот они!»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что некоторые игроки команды отказались исполнять буллит в матче FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА.

Игра прошла в воскресенье, 19 января, в Новосибирске и завершилась победой армейцев (4:3 Б).

«Тяжелый для нас матч, особенно второй и третий период. Соперники добавили агрессии, с нашей стороны было не лучшее движение. Я все равно благодарен ребятам за эту серию, что в каждом матче боролись до конца. К сожалению, некоторые игроки не хотели пробивать броски. Называть фамилии не буду. Как говорится, я на лавку, где они? Я под лавку — вот они!» — приводит пресс-служба КХЛ слова Епанчинцева.

«Сибирь» потерпела шестое поражение в семи последних встречах. Новосибирская команда с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 61 баллом располагается на второй строчке на «Западе».

Источник: Официальный сайт КХЛ
Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Глава ВТБ призвал отказаться от использования системы расчетов SWIFT
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
Фицо заявил о нежелании быть слугой Зеленского
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» обыграл «Барыс», сын Кошечкина дебютировал в КХЛ с сухого матча

КХЛ, расписание и результаты матчей 19 января: «Сибирь» проиграла ЦСКА, «Локомотив» победил «Барыс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Динамо М 46 28 18 59
4 Спартак 45 27 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 13:30
Сибирь – ЦСКА
 3 : 4 Б
19.01 15:00
Барыс – Локомотив
 0 : 3
19.01 17:00
Сочи – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости