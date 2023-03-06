Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: «Могли забивать, штанги все обстучали»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.
— Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а команду за то, что билась до конца, — цитирует пресс-сдужба клуба Мартемьянова. — Нас подвели удаления. Хорошая игра была, боевая, да и соперник играл очень четко и самоотверженно в обороне. Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца. Молодцы, это задел на следующий матч. Я надеюсь, что мы эту серию перевернем подальше.
— Сегодня у Чесалина два удаления, которые соперник реализовал. У вас есть объяснение, что с ним?
— Эмоции кипят у людей. Все кипели, не только Чесалин. Это не имеет большого значения, кто именно удален, когда нам забивали. У нас было много большинства — могли забивать, штанги все обстучали.
«Авангард» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Новосибирске.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 4
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|6.03
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -