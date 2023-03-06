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Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: «Могли забивать, штанги все обстучали»

Мария Гусева
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а команду за то, что билась до конца, — цитирует пресс-сдужба клуба Мартемьянова. — Нас подвели удаления. Хорошая игра была, боевая, да и соперник играл очень четко и самоотверженно в обороне. Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца. Молодцы, это задел на следующий матч. Я надеюсь, что мы эту серию перевернем подальше.

— Сегодня у Чесалина два удаления, которые соперник реализовал. У вас есть объяснение, что с ним?

— Эмоции кипят у людей. Все кипели, не только Чесалин. Это не имеет большого значения, кто именно удален, когда нам забивали. У нас было много большинства — могли забивать, штанги все обстучали.

«Авангард» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Новосибирске.

Источник: https://hcsibir.ru/ru/articles/2595
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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