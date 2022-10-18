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Сегодня, 08:46

Мартемьянов: «Витиеватый хоккей» — это свободный художник, который рисует что-то абстрактное"

Мария Гусева
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов объяснил свое высказывание про «витиеватый хоккей».

— Ожидали, что ваше «тю-тю-тю» из речи после матча с ХК «Сочи» так сильно разойдется?

— Честно, не ожидал. Это тоже было сказано на эмоциях. Матч складывался вроде красиво, но голов не было. Надо было показать ребятам, чем тренерский штаб недоволен. Играть в одной зоне и не забивать голы — не есть хорошо.

— Стала популярна ваша фраза про «витиеватый хоккей». Что вы имели в виду?

— «Тю-тю-тю» — это и есть витиеватый хоккей. Красиво разыгрываются комбинации по углам, а соперник не пускает на средний и ближний пятак. Эффект от такой атаки никакой. Ты владеешь инициативой, а голов нет, и за такие матчи очки не дают.

— «Витиеватый хоккей» не значит атакующий?
— Нет. Как у меня было в голове: это свободный художник, который рисует что-то абстрактное. В атаке всегда должен быть акцент.

«Сибирь» после 21 матча занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-martem-yanov-vitievaty-j-hokkej-e-to-svobodny-j-hudozhnik-kotory-j-risuet-chto-to-abstraktnoe/
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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