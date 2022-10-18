Мартемьянов: «Витиеватый хоккей» — это свободный художник, который рисует что-то абстрактное"
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов объяснил свое высказывание про «витиеватый хоккей».
— Ожидали, что ваше «тю-тю-тю» из речи после матча с ХК «Сочи» так сильно разойдется?
— Честно, не ожидал. Это тоже было сказано на эмоциях. Матч складывался вроде красиво, но голов не было. Надо было показать ребятам, чем тренерский штаб недоволен. Играть в одной зоне и не забивать голы — не есть хорошо.
— Стала популярна ваша фраза про «витиеватый хоккей». Что вы имели в виду?
— «Тю-тю-тю» — это и есть витиеватый хоккей. Красиво разыгрываются комбинации по углам, а соперник не пускает на средний и ближний пятак. Эффект от такой атаки никакой. Ты владеешь инициативой, а голов нет, и за такие матчи очки не дают.
— «Витиеватый хоккей» не значит атакующий?
— Нет. Как у меня было в голове: это свободный художник, который рисует что-то абстрактное. В атаке всегда должен быть акцент.
«Сибирь» после 21 матча занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка.
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|12
|18
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|17
|3
|14
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
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|14
|5
|29
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|13
|6
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|18
|8
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|7
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|Амур
|19
|5
|14
|13
|18.10
|12:30
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|18.10
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
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|18.10
|19:10
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Динамо Мн – Сочи
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Спартак – Сал. Юлаев
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