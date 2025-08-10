Главный тренер «Сибири» Епанчинцев рассказал о подготовке к регулярному чемпионату

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о подготовке клуба к новому сезону КХЛ.

— В подготовке делаем акцент на том, что не получалось в прошлом сезоне. Ребята пришли в хорошем состоянии, идет хорошая физическая нагрузка. Работаем микроциклами, сейчас идет третий микроцикл. План работы ребята знают, готовимся.

— Уже готовитесь к предсезонным матчам?

— Любой товарищеский матч лучше тренировочного процесса. Нужен игровой ритм, которого на данный момент нам не хватает. К сожалению, не все игроки приехали в расположение команды, в частности, это касается иностранцев. Две игры с клубами ВХЛ дадут возможность посмотреть нюансы, моменты, подготовиться к турниру в Омске. К товарищеским матчам все игроки должны приехать.

— Увеличенная по сравнению с прошлым годом предсезонка. Перестраховка от повтора старта прошлого сезона?

— Это не перестраховка. Мы и в том сезоне так хотели. В том сезоне была нехватка игр. Логистика в Новосибирск нелучшая. Тяжело найти спарринг-партнера именно по логистике, — сказал Епанчинцев.