Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

14 ноября, 15:37

Главный тренер «Сибири» Буцаев отправлен в отставку

Алина Савинова
Вячеслав Буцаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Сибирь» объявила об уходе Вячеслава Буцаева с поста главного тренера команды.

Решение прекратить сотрудничество с 55-летним специалистом было принято в связи с неудовлетворительными результатами «Сибири» в нынешнем сезоне.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в основной команде.

Вячеслав Буцаев.Тренер «Сибири» замучил жесткими методами всю команду, а после 11 поражений подряд наехал на журналистов. Его пора увольнять

Буцаев возглавил «Сибирь» 3 октября 2025 года. Под его руководством команда выиграла три матча по буллитам и потерпела 12 поражений. Новосибирцы с 17 очками занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Вячеслав Буцаев
Читайте также
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Интересно, были ли ещё подобные истории в российском хоккее, чтобы тренер в пятнадцати матчах, пока был при должности, не смог выиграть в основное время ни разу? Буцаев - уникум.

    14.11.2025

  • esdeminov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо..

    14.11.2025

  • roughboy

    не дай Бог

    14.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Крикунова!

    14.11.2025

  • Sergey Markelov

    к вам едет Роман Борисыч

    14.11.2025

  • Sergey Markelov

    Где такого чудака взяли? Ну вы поняли о чем я

    14.11.2025

  • Сон Морфей

    Кого возьмут? Воробьёва?

    14.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Еще один "юморист"... Камеди клаб....

    14.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Петросян нервно курит в сторонке... Шутка просто "бомба"...

    14.11.2025

  • ValeraK

    Надо брать Станковича!)

    14.11.2025

  • Lars Berger

    "Инсайды от СЭ": "Сибирь" рассмотрит кандидатуру Станислава Черчесова!)

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

  • Иван

    спорт экспресска уже две отставки соорудила. а можете рабинерку носатую так же?

    14.11.2025

  • vladmad_75

    С одной стороны, всё логично, результата нет. Явный конфликт в команде. Так что да, на выход. С другой же стороны возникает множество вопросов. К менеджементу, к тому как вели себя сами игроки. Я вот сильно сомневаюсь, что Буцаев требовал чего-то космического от игроков. Иконы - это уже следствие, а не причина. Ну посмотрим что будет дальше.

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А что они от него хотели в принципе?Чтоб он на лету без предсезонки им команду чемпиона слепил?

    14.11.2025

  • URMA

    Как сибиряк не могу радоваться неудачному сезону,который настиг "Сибирь". Город и команда достойны большего в своем развитии. Остается только надеяться,что все ошибки будут устранены и команда все таки попадет в плейоф.

    14.11.2025

  • во,во!!! пан все прямо на лету схватывает!!! не то,что некоторые тормоза...

    14.11.2025

  • кому то за соображалку кол! именно после поражений от ДИНАМО МН в отставку сначала был отправлен гл. тренер СОЧИ КРИКУНОВ,а после вчерашнего разгрома и гл. тренер СИБИРИ БУЦАЕВ

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Имелось ввиду, что Крикунова и Буцаева отправили в отставку после поражений от минского "Динамо".

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Это тебе за иконки, Анчихрист!

    14.11.2025

  • Алексей74

    Кому-то по географии - "2" . Минск с Новосибирском перепутал)

    14.11.2025

  • Алексей74

    Рябят, ну надо же было думать кого берете! Неужели в ВХЛ больше ни одного "Исакова" и не одного "Гришина" нет?

    14.11.2025

  • roughboy

    генманагер развалил клуб своими тупыми решениями, но виноваты во всем тренеры..))

    14.11.2025

  • Константин Мишин

    там давно всё понятно было...

    14.11.2025

  • fktrc

    Надо увольнять того. кто его брал! Он же давно нигде не тянет! Зачем Епачинцева увольняли?! В Ак барсе вон потерпели немного и теперь рвут всех в клочья!

    14.11.2025

  • во,МИНСК дает! сначала в аут отправили КРИКУНОВА,теперь вот БУЦАЕВА

    14.11.2025

  • VeryOldLazy

    Ну, что-то надо было делать...

    14.11.2025

    • КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Фрэза за толчок Усманова клюшкой

    «Нефтехимик» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 13:30 Сибирь – Динамо М - : -
    15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
    15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости