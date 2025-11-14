Главный тренер «Сибири» Буцаев отправлен в отставку

«Сибирь» объявила об уходе Вячеслава Буцаева с поста главного тренера команды.

Решение прекратить сотрудничество с 55-летним специалистом было принято в связи с неудовлетворительными результатами «Сибири» в нынешнем сезоне.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в основной команде.

Буцаев возглавил «Сибирь» 3 октября 2025 года. Под его руководством команда выиграла три матча по буллитам и потерпела 12 поражений. Новосибирцы с 17 очками занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.