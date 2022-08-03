Мартемьянов: «Процесс селекции «Сибири» практически завершен»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о процессе селекции новосибирского клуба.
— Насколько процентов завершен процесс селекции?
— Он практически завершен. Возможно, появится пара вариантов. Хотя, селекция не завершается на протяжении всего сезона. В некоторых командах отсеиваются люди. Насколько знаю, у руководства есть несколько предложений. Но на данном этапе мы ничего менять не будем.
— Еще одного легионера ждать не стоит.
— Если в ближайшие пару недель не появится чего из разряда «ух», то вряд ли. Работа идет. Сергей Николаевич Климович с утра до ночи «на телефоне», постоянно ищет варианты. Но обещать что-то сейчас сложно.
— Если легионер и появится, это должен быть центр?
— Я думаю, что с центрами у нас не так все плохо, как кажется. Надеюсь прибавит тот же Алексей Яковлев. Плюс, на всякий случай, у нас есть наша палочка-выручалочка Слава Литовченко. Голубев, Основин, Пьянов и Спиридонов подошли к сборам в хорошей форме.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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