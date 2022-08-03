Мартемьянов: «Процесс селекции «Сибири» практически завершен»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о процессе селекции новосибирского клуба.

— Насколько процентов завершен процесс селекции?

— Он практически завершен. Возможно, появится пара вариантов. Хотя, селекция не завершается на протяжении всего сезона. В некоторых командах отсеиваются люди. Насколько знаю, у руководства есть несколько предложений. Но на данном этапе мы ничего менять не будем.

— Еще одного легионера ждать не стоит.

— Если в ближайшие пару недель не появится чего из разряда «ух», то вряд ли. Работа идет. Сергей Николаевич Климович с утра до ночи «на телефоне», постоянно ищет варианты. Но обещать что-то сейчас сложно.

— Если легионер и появится, это должен быть центр?

— Я думаю, что с центрами у нас не так все плохо, как кажется. Надеюсь прибавит тот же Алексей Яковлев. Плюс, на всякий случай, у нас есть наша палочка-выручалочка Слава Литовченко. Голубев, Основин, Пьянов и Спиридонов подошли к сборам в хорошей форме.